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Интерфакс-АВН

Более 3 тыс человек планируется призывать в армию из Крыма

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Нашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - В ходе весеннего призыва из Крыма и Севастополя планируется призвать 3300 человек, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года граждан на военную службу. Всего в ходе текущего призыва с территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождение военной службы порядка 3300 человек", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, большая часть призывников отправится проходить службу за пределы полуострова.

"В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами", - отметили в пресс-службе.

Также предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования, усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 135 тыс. граждан на военную службу с 1 апреля по 15 июля. В соответствии с указом, в эти же сроки будет проведено увольнение с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всех призывников, отправляющихся в войска этой весной, протестируют на коронавирус. Кроме этого, по прибытии в части, их изолируют на срок не менее двух недель.

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