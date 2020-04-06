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ТАСС

СМИ: Китай запустит спутник "Ухань" в честь победы над коронавирусом

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Ракета-носитель "Куайчжоу-1A"
Ракета-носитель "Куайчжоу-1A".
Источник изображения: © ChinaImages via REUTERS

Ожидается, что запуск станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь"

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
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