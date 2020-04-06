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Российская газета

Кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" признали рекордом ВС РФ

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом "Адмирал Горшков" признали достижением и занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фрегат "Александр Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" совершили кругосветный поход с 26 февраля до 19 августа прошлого года. Он стал первым в современной истории. В ходе плавания отряд кораблей проводил учения, в том числе и за живучесть корабля.

"РГ" писала о том, что экипаж фрегата провел учения в центральной части Тихого океана юго-восточней Гавайских островов. Он искал подводные лодки условного неприятеля с помощью бортового гидроакустического вооружения и палубной авиации - противолодочного вертолета Ка-27. Кроме того, постоянно тренировались и боевые расчеты минно-торпедной боевой части корабля. За проходом корабля внимательно наблюдали в США.

Военные моряки за время кругосветного похода зашли в порты семи стран Азии, Африки и Южной Америки, прошли через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов. В плавании они находились 176 суток, преодолели более 42 тысяч морских миль.


Светлана Цыганкова

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Страны
Панама
Россия
США
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Адмирал Горшков
Ка-27
Компании
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22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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