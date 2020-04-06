Показаны кадры с использованием грунтовой взлётно-посадочной полосы транспортной и санитарной авиацией

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано видео с тренировок российской авиации. Речь идёт об учениях, в которых участие принимали экипажи различных видов авиации ВКС РФ, включая армейскую и транспортную.

В ролике продемонстрировано нанесение ударов по целям на полигоне с использованием штатного вооружения вертолётной техники, включая модернизированные ударные вертолёты Ми-24. Также на кадры попали действия десанта, который был с помощью вертолётов переброшен в заданный район выполнения учебно-боевой операции.

По-настоящему эффектные кадры связаны с посадкой различных видов транспортных самолётов на грунтовую взлётно-посадочную полосу. По сути, речь идёт об использовании «полевого» («прифронтового») аэродрома, который позволяет доставить личный состав и технику на участок с заданными координатами – без десантирования с воздуха.

Приземление транспортников на этапах учений проводилось при сопровождении ударными вертолётами, осуществлявшими прикрытие. Посадку осуществляли в том числе борта санитарной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Также транспортники осуществляли взлёт с грунтовой ВПП.

Видеокамера на борту средства авиации показывает, как боевые машины поднимаются в воздух с площадки со скошенными сельскохозяйственными культурами.