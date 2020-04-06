Войти
Военное обозрение

Показаны кадры с использованием грунтовой взлётно-посадочной полосы транспортной и санитарной авиацией

203
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано видео с тренировок российской авиации. Речь идёт об учениях, в которых участие принимали экипажи различных видов авиации ВКС РФ, включая армейскую и транспортную.

В ролике продемонстрировано нанесение ударов по целям на полигоне с использованием штатного вооружения вертолётной техники, включая модернизированные ударные вертолёты Ми-24. Также на кадры попали действия десанта, который был с помощью вертолётов переброшен в заданный район выполнения учебно-боевой операции.

По-настоящему эффектные кадры связаны с посадкой различных видов транспортных самолётов на грунтовую взлётно-посадочную полосу. По сути, речь идёт об использовании «полевого» («прифронтового») аэродрома, который позволяет доставить личный состав и технику на участок с заданными координатами – без десантирования с воздуха.

Приземление транспортников на этапах учений проводилось при сопровождении ударными вертолётами, осуществлявшими прикрытие. Посадку осуществляли в том числе борта санитарной авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Также транспортники осуществляли взлёт с грунтовой ВПП.

Видеокамера на борту средства авиации показывает, как боевые машины поднимаются в воздух с площадки со скошенными сельскохозяйственными культурами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
10.05.2018
На повторе: США ввели санкции против российской оборонки
15.12.2016
Войска ЦВО получили в 2016 году более 700 единиц новой техники
13.09.2016
Российские военные летчики совершенствуют подготовку в горах Армении
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров