Медведев вошел в состав набсовета «Роскосмоса»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и командующий Космическими войсками Александр Головко были освобождены от должностей в наблюдательном совете «Роскосмоса». В состав вошел зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного 3 апреля на портале нормативно-правовых актов.

Также новыми членами набсовета «Роскосмоса» стали главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Пост председателя набсовета сохранился за вице-премьером Юрием Борисовым.

1 апреля Путин включил Медведева в комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими государствами.

15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. В тот же день российский лидер предложил ему занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением новой должности был внесен президентом 16 января.