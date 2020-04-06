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Военное обозрение

В Еврокомиссии призвали прекратить вооружённые конфликты по всему миру

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Источник изображения: Фейсбук/армия Великобритании

Крупный чиновник Евросоюза – вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель – решил выступить своеобразным миротворцем.

По словам Борреля, в условиях распространения пандемии, следовало бы прекратить любые вооружённые конфликты.

Из декларации Борреля, которую поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш:

Я призываю все страны, вооружённые и террористические группировки, прекратить вооружённые конфликты, отказаться от воспрепятствования поставкам гуманитарной помощи для противодействия коронавирусу.

Жозеп Боррель заявил, что глобальный режим прекращения огня должен принести свои плоды в борьбе с коронавирусом – «тем беспрецедентным вызовом, с которым столкнулась планета, и для решения которой требуется глобальное единство».

Странно, что чиновники Евросоюза стали заявлять о «глобальном единстве» и обращаться с призывами прекратить боевые действия, например к террористам, только теперь. По такой логике, ранее ЕС был не особенно озабочен локальными конфликтами, которые идут по всему миру, и террористической активностью, которая распространена от США и Британии до Мали и Новой Зеландии.

Примечательным в этом посыле Борреля можно считать тот факт, что вице-президент Еврокомиссии не считает необходимым в условиях пандемии отменять санкции и иные меры политико-экономического давления. В Евросоюзе считают, что в пакетах санкций и так имеются «исключения, которые не позволяют ограничительным мерам мешать борьбе с COVID-19».

Из декларации:

Санкции продолжают играть важную роль в противодействии нарушениям международного права.

А разве сами санкции нарушением международного права не являются?

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