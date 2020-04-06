Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для "Спектра-М"

Источник изображения: Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина

Отмечается, что ведутся работы по созданию машины, способной охлаждать зеркало аппарата до 20 градусов Кельвина

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Физический институт им. Петра Николаевича Лебедева Российской академии наук (ФИАН) ведет переговоры с французским концерном Air Liquide о создании криогенной машины для использования в проекте "Спектр-М". Об этом сообщила ТАСС замдиректора ФИАН Лариса Лихачева.

"Мы ведем сейчас переговоры с концерном Air Liquide. Они проводят НИР (научно-исследовательскую работу - прим. ТАСС) по подготовке возможности создания по нашим требованиям криогенной машины для космического использования", - отметила Лихачева.

По словам замдиректора института, сейчас ведутся работы по созданию машины, способной охлаждать зеркало аппарата до 20 градусов Кельвина (-253,15 градусов Цельсия), что всего на 20 градусов выше абсолютного нуля - минимальной температуры, которую может иметь физическое тело, при ней хаотическое движение частиц полностью прекращается.

Потом специалисты рассмотрят возможность охлаждения до необходимых четырех градусов Кельвина. В тени Земли температура деталей спутниковых аппаратов опускается до 123,15 градусов Кельвина (-150 по Цельсию).

Устройство создается специально под параметры "Спектра-М". "Они уникальны, поэтому такой машины пока не было ни у кого", - подчеркнула Лихачева.

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса - НПО им. Семена Алексеевича Лавочкина.