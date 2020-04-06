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Корабль Starship Илона Маска лопнул

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Прототип космического корабля Starship SN1 компании SpaceX лопнул в ходе испытаний второй ступени ракеты. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале NASASpaceflight.

Происшествие стало третьим неудачным тестом Starship меньше чем за полгода. Прототип разрушился после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом.

Глава SpaceX Илон Маск заявил об изучении деталей инцидента. По его словам, причина взрыва может крыться в неверных параметрах испытаний.

В конце февраля прототип Starship SN1 лопнул на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года испытания прототипа корабля Starship Mk1 также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит 6 двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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