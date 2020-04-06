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«Варшавянки» еще послужат Индии

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС Индии изучают вариант приобретения у России трех отремонтированных дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Варшавянка», выведенных из состава ВМФ РФ, сообщает Jane's Defence Weekly.

Уточняется, что кроме поставки этих трех субмарин, российская сторона в рамках того же контракта предлагает провести капитальный ремонт трех подобных субмарин, уже имеющихся в составе ВМС Индии.

Пакет этих соглашений по принципу «три плюс три» оценивается в $1,8-$2,0 млрд. Их подписание должно было состояться в марте 2020 года, но было отложено из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Издание утверждает, пишет Регнум, что речь идет о переоборудовании и продлении сроков эксплуатации дизель-электрических подлодок Sindhukirti, Sindhuvijay и Sindhushastra ВМС Индии, вошедших в боевой состав с 1990 по 2000 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Польша
Россия
Проекты
2020-й год
877 Палтус
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