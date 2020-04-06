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Китайский военный корабль пустил на дно вьетнамских рыбаков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Патрульный корабль Береговой охраны ВМС Китая потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну у спорных Парасельских островов (островов Сиша), сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Вьетнама.

По утверждению агентства, у островов Сиша, являющихся предметом территориальных споров Вьетнама и Китая, китайский патрульный корабль потопил вьетнамскую шхуну, а затем задержал ещё два вьетнамских рыбацких судна, пришедших ей на помощь. Позже суда и рыбаки были отпущены.

Немецкое агентство отмечает, что это первый подобный случай в 2020 году.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова являются предметом территориального спора Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея. В районе островов располагаются нефтяные месторождения, а сами острова имеют важное стратегическое значение.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Германия
Китай
Малайзия
Филиппины
Проекты
2020-й год
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