Китайский военный корабль пустил на дно вьетнамских рыбаков

Патрульный корабль Береговой охраны ВМС Китая потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну у спорных Парасельских островов (островов Сиша), сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Вьетнама.

По утверждению агентства, у островов Сиша, являющихся предметом территориальных споров Вьетнама и Китая, китайский патрульный корабль потопил вьетнамскую шхуну, а затем задержал ещё два вьетнамских рыбацких судна, пришедших ей на помощь. Позже суда и рыбаки были отпущены.

Немецкое агентство отмечает, что это первый подобный случай в 2020 году.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова являются предметом территориального спора Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея. В районе островов располагаются нефтяные месторождения, а сами острова имеют важное стратегическое значение.