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Военно-промышленный курьер

Союзники по НАТО обвинили США в пиратстве медпрепаратов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Распространение эпидемии нового коронавируса COVID-2019 вскрыло серьезную нехватку лекарств, средств защиты и медицинской техники. Власти одного из государств решили восполнить недостающее за счет других.

Начиная со 2 апреля, США начали перехватывать партии медикаментов, которые предназначались для других стран. В первую очередь лишились своих грузов Франция, Германия и Бразилия.

Париж, столкнувшись с пандемией, заказал у Китая большое количество защитных медицинских масок. Однако, эта партия буквально в последнюю минуту была перекуплена США перед погрузкой в транспортные самолеты. Причем, американцы предложили китайцам невероятно огромную сумму долларов.

США перехватили в аэропорту не только маски китайского производства, но и остро необходимое защитное снаряжение, а также аппараты ИВЛ, - цитирует Free News ИА France Info. 

Глава юго-восточного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил журналистам, что он заказал около 60 млн масок, но также столкнулся с проблемами доставки. «Существует одна иностранная страна, которая заплатила за груз в три раза дороже, чем он стоил», - сказал Мюзелье. Чтобы обеспечить доставку 4 миллионов масок к 4 апреля этого года, Рено Мюзелье выбрал другой маршрут, проходящий вдали от портов и моря. «По крайней мере, таким образом, я могу быть уверен, что никто не украдет мои маски», - сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал такую информацию как «тревожную и попросил официальных лиц изучить подобные заявления о том, что маски вывозятся из его страны».

«Мы должны убедиться, что средства и оборудование, которое предназначено для Канады, попадает и остается в Канаде, и я попросил министров проследить за этими конкретными сообщениями», - сказал премьер.

На пресс-конференции министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта заявил, что недавние попытки его страны закупить у Китая защитное снаряжение, такое как перчатки и маски, провалились. США отправили 23 своих самых больших грузовых самолета в Китай, чтобы забрать приобретенный перед этим нами материал. 

3 апреля власти Берлина заявили, что заказали у Китая маски типа FFP2 и FFP3. Они предназначены для защиты медицинского персонала от заражения коронавирусом. Однако, этот груз был перекуплен Соединенными Штатами и переправлен через океан. В транспортной компании утверждают, что товар был перехвачен американцами по пути от производителя в Германию и переброшен в США. В результате немецким медикам на некоторое время пришлось использовать маски с просроченным сроком хранения.

Подобный случай во время доставки медицинских масок из Китая в Италию произошел и в Чехии. Прага конфисковала всю партию. При этом чешские власти не признали данный факт.

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Страны
Бразилия
Германия
Италия
Канада
Китай
США
Франция
Чехия
Проекты
NATO
Медицина
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