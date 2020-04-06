Улицы Туниса патрулируют роботы

Полиция Туниса применила роботов PGuards для выявления на улицах столицы нарушителей карантина во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Если во время патрулирования робот «увидит» человека на улице, он приблизится и «спросит» у него о цели пребывания в публичном месте. Также жители Туниса должны показывать свой паспорт или другие документы на камеру PGuards. Полицейские, которые получают кадры с камеры на монитор, могут проверить предоставленную информацию.

В Тунисе идет вторая неделя национального карантина в связи с пандемией коронавируса. Гражданам разрешено выходить на улицу только для похода в аптеки или для закупки жизненно необходимых товаров.