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Военно-промышленный курьер

Улицы Туниса патрулируют роботы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Полиция Туниса применила роботов PGuards для выявления на улицах столицы нарушителей карантина во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Если во время патрулирования робот «увидит» человека на улице, он приблизится и «спросит» у него о цели пребывания в публичном месте. Также жители Туниса должны показывать свой паспорт или другие документы на камеру PGuards. Полицейские, которые получают кадры с камеры на монитор, могут проверить предоставленную информацию.

В Тунисе идет вторая неделя национального карантина в связи с пандемией коронавируса. Гражданам разрешено выходить на улицу только для похода в аптеки или для закупки жизненно необходимых товаров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Тунис
Проекты
Робот
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