Сведения по оборонной программе США могут быть засекречены

Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой отказаться от огласки пятилетней оборонной программы.

В ведомстве потребовали, чтобы эти данные впредь были конфиденциальными по отношению к конкурирующим государствам, таким как Китай и Россия.

Согласно документу, который Федерация американских ученых передала в ведение СМИ, «Министерство обеспокоено тем, что публикация данных Программы обороны на ближайшие годы (FYDP) неизбежно приведет к раскрытию конфиденциальной информации». В документе подчеркивается, что на основе опубликованных данных соперники и противники США могут определять программы Пентагона по разработке вооружений и наращиванию сил, а также его стратегическим планам, отмечает MIGnews.com.

Армия США будет работать над системами вооружений, которые в предстоящий период вызовут противоречия, и такое требование необходимо для сохранения конфиденциальности, отметили в оборонном ведомстве США.

С 1989 года Пентагон предоставляет Конгрессу подробные бюджетные данные по всем оборонным программам на следующие пять лет, таким как оборудование, структура войск, системы вооружений. Этот доклад также предавался гласности. Тем не менее, в Пентагоне опасаются, что государства- соперники могут воспользоваться этой информацией, чтобы нанести ущерб интересам США.