«Поющий фрегат» включен в Книгу рекордов ВС РФ

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» включен в Книгу рекордов Вооруженных cил Российской Федерации. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения флота.

Такой чести «Сметливый» удостоился за то, что находится в составе Военно-Морского флота 50 лет. Это в два раза больше проектного срока службы кораблей такого типа, который составляет четверть века.

«Сметливый» — сторожевой корабль модернизированного проекта 01090. За характерный высокий звук газовых турбин корабли этого типа на флоте иногда называют «поющими фрегатами». «Сметливый» считается старейшим боевым кораблём в составе ВМФ России.

В ноябре 2019 года ветераны Черноморского флота выступили с предложением о превращении «Сметливого» после вывода из состава флота в корабль-музей, который будет установлен в Южной бухте Севастополя.