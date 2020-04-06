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«Поющий фрегат» включен в Книгу рекордов ВС РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» включен в Книгу рекордов Вооруженных cил Российской Федерации. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения флота.

Такой чести «Сметливый» удостоился за то, что находится в составе Военно-Морского флота 50 лет. Это в два раза больше проектного срока службы кораблей такого типа, который составляет четверть века.

«Сметливый» — сторожевой корабль модернизированного проекта 01090. За характерный высокий звук газовых турбин корабли этого типа на флоте иногда называют «поющими фрегатами». «Сметливый» считается старейшим боевым кораблём в составе ВМФ России.

В ноябре 2019 года ветераны Черноморского флота выступили с предложением о превращении «Сметливого» после вывода из состава флота в корабль-музей, который будет установлен в Южной бухте Севастополя.

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