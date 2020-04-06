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Российская газета

Определены районы Сербии, в которых будут работать российские военные

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Источник изображения: Минобороны РФ

В Минобороны РФ назвали районы Сербии, в которые предполагается направить прибывающих в эту страну российских специалистов. Эти места были определены в ходе состоявшегося на аэродроме "Батайница" под Белградом совещания. Его вместе с руководителями наших военных провел министр обороны Сербии Александр Вулин.

"В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка - Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда", - сообщили в Минобороны РФ.

Что касается специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, то их планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола. Там выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.

В Минобороны РФ также сообщили, что в субботу, 4 апреля в Белграде в здании военно-медицинской академии пройдет расширенное совещание с участием представителей Минздрава и оборонного ведомства Сербии. Там будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных спецов и прибывшей из РФ техники.

Напомним, что для переброски личного состава и грузов из России в Сербию планируется выполнить 11 самолето- рейсов. Транспортные Ил-76 доставят в республику 87 наших военнослужащих, включая медиков и вирусологов, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц техники.

Эта гуманитарная операция была оперативно организована министром обороны России Сергеем Шойгу по распоряжению Верховного главнокомандующего. Ей предшествовал телефонный разговор президентов Владимира Путина и Александра Вучича.


Юрий Гаврилов

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