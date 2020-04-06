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Российская газета

В Сербии военных РФ встретили глава кабмина и министр обороны республики

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Источник изображения: Минобороны РФ

Первый российский транспортник Ил-76 с военными специалистами на борту приземлился на аэродроме "Батайница" в 20 километрах северо-западнее Белграда. В Сербию он доставил группу людей, которые будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Еще три самолета ВКС России сейчас летят в сербскую столицу.

Передовой отряд наших военных в "Батайнице" встретили высокопоставленные чиновники во главе с премьер-министром страны Аной Брнабич. На аэродром также приехали министр обороны Сербии Александр Вулин, начальник Генштаба Милан Мойсилович и замминистра обороны Милан Ранкович.

Глава военного ведомства Александр Вулин выразил благодарность России, которая направила своих военных специалистов в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь", - отметил министр.

Напомним, что на Балканы Россия командировала военных медиков и специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. С собой они везут современное оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Создать авиационную группировку для оперативной доставки, начиная с 3 апреля, помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции распорядился министр обороны России Сергей Шойгу. Эту операцию наши военные проводят по поручению президента РФ Владимира Путина.

В минобороны корреспонденту "РГ" сказали, что в пятницу на подмосковном аэродроме "Чкаловский" собрали в готовности к переброске в Сербию в общей сложности восемь врачебно-сестринских бригад. На Балканы также отправили отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Это подразделение предназначено для проведения дезинфекционных работ. В Сербию наши военные взяли комплексы анализа патогенных материалов. Для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений их снабдили необходимым запасом дезинфектантов.

"Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники", - заявили в Минобороны России.

О том, что российские специалисты и медицинская помощь прибудут в Сербию уже в пятницу, президент страны Александр Вучич сообщил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. "Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России", - уточнили в пресс-службе Кремля.


Юрий Гаврилов

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