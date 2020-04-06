Канада начинает вывод части военных инструкторов из Украины и Ирака

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Канада начинает выводить своих военнослужащих из Ирака и Украины. Распоряжение о выводе части военных инструкторов, участвующих в различных миссиях на Ближнем Востоке и в Европе, опубликовало Министерство национальной обороны страны.

Согласно распоряжению военного ведомства Канады, выводится большая часть военных инструкторов, дислоцированных на территории Западной Украины. Они вернутся в Канаду. В свою очередь, канадские инструкторы, дислоцированные в Ираке, будут выведены в соседний Кувейт, где расположена канадская военная база. Точные данные о количестве выводимых военнослужащих не публикуются, по словам высокопоставленного представителя канадского военного ведомства, вывод связан с пандемией коронавируса в мире.

Согласно имеющимся данным, с 2015 года на Западной Украине дислоцируются около 200 канадских инструкторов, которые на условиях ротации, наряду с британскими и американскими инструкторами проводят обучение военнослужащих украинской армии на Яворском полигоне.

На Ближнем Востоке находятся порядка 800 канадских военнослужащих, 500 из которых дислоцированы в Ираке в рамках миссии военных инструкторов НАТО, командование которой до ноября 2020 года поручено Канаде.