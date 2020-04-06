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Военное обозрение

Первая видеоконференция стран НАТО закончилась скандалом

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Источник изображения: topwar.ru

Первая в истории Североатлантического альянса виртуальная конференция министров иностранных дел стран-членов НАТО закончилась скандалом, в котором поучаствовали Турция и Греция. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Как пишет издание, представители Турции и Греции традиционно начали обвинять друг друга. Причиной скандала стала гибель мигрантов на границе двух стран в марте этого года. Изначально министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в гибели мигрантов греческую сторону, в ответ глава греческого внешнеполитического ведомства Никос Дендиас обвинил Турцию в подрыве ценностей НАТО. По его заявлению Анкара пытается использовать ситуацию с мигрантами в политических целях.

Скандал закончился после того, как турецкий министр Чавушоглу досрочно покинул конференцию, даже не став дожидаться итогового выступления генсека альянса Йенса Столтенберга. Однако перед демонстративным уходом Турции НАТО пообещало оказать туркам помощь в решении кризиса в Сирии.

По словам Столтенберга, страны НАТО изучат, что можно сделать для оказания помощи Турции в решении задач на территории Сирии.

Отметим, что прошедшая встреча впервые в истории альянса была проведена в режиме видеоконференции по причине пандемии коронавируса в мире. Во встрече участвовали министры иностранных дел стран-членов НАТО. Основная тема конференции - реакция НАТО на пандемию COVID-19, ситуация в Афганистане и деятельность миссии альянса в Ираке.

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Страны
Афганистан
Греция
Ирак
Сирия
Турция
Проекты
NATO
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