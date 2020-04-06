В украинской армии отменили ежегодные отпуска

Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Согласно решению Генштаба Вооруженных сил Украины, основные отпуска военнослужащих приостановлены в связи с тем, что они должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановления кабмина, которым введен режим чрезвычайной ситуации в стране.

Как сообщил радиостанции "Армия ФМ" начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Бобров, "это делается для того, чтобы не распространять COVID-19".

"Сейчас также введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях", - добавил Бобров.

Он также сообщил, что Управлением правового обеспечения Генштаба ВСУ в пределах компетенции был проработан вопрос о действиях должностных лиц в случае невозможности своевременного возвращения из отпуска военнослужащих ВСУ.

"Был установлен алгоритм действий. В соответствии с пунктом 191 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к проведению отпуска или места, где проводился отпуск, вследствие непредвиденных препятствий в сочетании или по болезни военнослужащего, который следует в отпуск или возвращается с него", - рассказал Бобров.

Начальник Управления правового обеспечения Генштаба уточнил, что отпуск может быть продлен на основании документов, заверенных у военного коменданта на транспорте, начальника органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или военного комиссара.