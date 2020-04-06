Войти
Интерфакс-АВН

В украинской армии отменили ежегодные отпуска

214
0
0
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Согласно решению Генштаба Вооруженных сил Украины, основные отпуска военнослужащих приостановлены в связи с тем, что они должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановления кабмина, которым введен режим чрезвычайной ситуации в стране.

Как сообщил радиостанции "Армия ФМ" начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Бобров, "это делается для того, чтобы не распространять COVID-19".

"Сейчас также введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях", - добавил Бобров.

Он также сообщил, что Управлением правового обеспечения Генштаба ВСУ в пределах компетенции был проработан вопрос о действиях должностных лиц в случае невозможности своевременного возвращения из отпуска военнослужащих ВСУ.

"Был установлен алгоритм действий. В соответствии с пунктом 191 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к проведению отпуска или места, где проводился отпуск, вследствие непредвиденных препятствий в сочетании или по болезни военнослужащего, который следует в отпуск или возвращается с него", - рассказал Бобров.

Начальник Управления правового обеспечения Генштаба уточнил, что отпуск может быть продлен на основании документов, заверенных у военного коменданта на транспорте, начальника органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или военного комиссара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.03.2018
У российских ядерных ракет есть свои "телохранители"
02.02.2018
Умру за родину. Дорого
20.10.2015
Запад недооценил военную мощь России ("The Diplomat", Япония)
05.03.2014
«Мы ничего не потеряем»
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
10.03.2011
Потеря высоты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров