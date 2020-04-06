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В России разработали патрон калибра 9 мм для «Удава»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал патрон в калибре 9 мм для пистолета «Удав», способный пробить бронежилеты второго класса защиты на существенно большей дальности, чем аналоги, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Новый боеприпас, который еще называют патроном «Удава», также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире», - цитирует ТАСС генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что ряд существующих штатных 9-миллиметровых пистолетных патронов могут пробивать бронежилеты второго класса защиты, но дальность пробития современных бронежилетов с тканевыми бронепанелями у них значительно меньше, чем у новой разработки.

Отмечается, что показатели пробиваемости удалось улучшить за счет уникального конструкторского и технологического решения. «Ноу-хау наших патронщиков - конфигурация сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Несмотря на скепсис при проектировании, позднее было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не влияет на кучность стрельбы», - заявил А. Баков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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