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WarSpot

Сравнение спутниковых «арсеналов»

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Россия занимает 3-е место по количеству спутников в космосе. Вчера, 2 апреля, портал defensenews.com опубликовал выдержки из отчёта Союза заинтересованных учёных относительно космических возможностей различных стран.

По данным Союза заинтересованных учёных (Union of Concerned Scientists) — некоммерческой организация защиты науки — на околоземной орбите находится порядка 2200 спутников. Значительная часть из них приходится на военные объекты.

Пуск ракеты Союз-2.1б со спутником ГЛОНАСС

Источник изображения: defensenews.com

Наибольшим числом спутников на орбите могут похвастаться США — более 1000. Они принадлежат американским компаниям, государственным службам и научным учреждениям. В их числе — 189 военных спутников.

Китай обладает парком из более чем 320 спутников. Официально военными из них числятся 105, при этом в UCS указывают, что китайские коммерческие и спутники наблюдения Земли также могут использоваться в военных целях.

На фоне США и Китая космический парк России выглядит более скромно — 160 спутников, 100 из которых числятся военными. Российская военная спутниковая группировка включает в себя 51 космический аппарат связи и 16 спутников наблюдения Земли. При этом в американской, китайской и европейской группировках ситуация другая: там доминируют спутники наблюдения за земной поверхностью. Например, в США имеется 56 спутников наблюдения Земли и 49 спутников связи, в Китае — 57 спутников наблюдения Земли и только 3 спутника связи.

В UCS указывают, что благодаря доступу к европейским и американским компонентам в предыдущие годы Россия смогла нарастить численность своих военных спутников, но темпы роста начали снижаться в 2010 году. Без легального доступа к западным технологиям и компонентам России оказалось сложно разрабатывать свои военные спутники и поддерживать численность спутниковой группировки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЛОНАСС
Союз-2 РН
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