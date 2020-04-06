Помощь Сербии: Россия направляет 87 военных медиков

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Россия направила в Сербию уже два борта с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили российские военные. Всего они планируют отправить в эту страну 11 рейсов с гуманитарной помощью. В Сербии зарегистрировано уже более 1,1 тыс. инфицированных. Россия оказывает подобную помощь также США и Италии.

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны. Самолет доставит на аэродром Батайница (20 км северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также современное оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, уточнили в ведомстве.

Позже военные сообщили о вылете второго воздушного судна.

"По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - подчеркнули в министерстве.

Как уточнили военные, сейчас на военном аэродроме Чкаловский находятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом. Все они готовы к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию. К тому же подготовлен отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), который будет проводить дезинфекцию. Они обеспечены комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

Всего Москва собирается совершить 11 рейсов военно-транспортной авиации, которыми доставит в Сербию 87 военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

О том, что Россия решила предоставить Сербии гуманитарную помощь и направить врачей и специалистов по дезинфекции, стало известно после телефонных переговоров Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем, которые состоялись 2 апреля.

С соответствующей просьбой кабинет министров Сербии обращался к Москве еще 26 марта. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами государств о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171. Жертвами инфекции в стране стал уже 31 человек. Сербия полностью закрыла границы. Там действует чрезвычайное положение и комендантский час. Государство отметило парламентские выборы, прекратило междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запретили покидать свои дома.

Помимо Сербии, Россия помогает и другим странам бороться с коронавирусом. В частности, российский самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием на борту уже прибыл в США.

«В настоящее время у России есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой. В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», - прокомментировала такую помощь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об отправке в США самолета с медицинским оборудованием Путин и американский президент Дональд Трамп договорились 30 марта во время телефонного разговора.

При принятии такого решения Путин исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью», пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гуманитарную помощь от России также получает и Италия. Она оказалась в особенно тяжелом положении: в настоящее время там зарегистрировано наибольшее число летальных исходов заболевания, вызванного коронавирусом.

В связи с этим 21 марта Путин провел телефонные переговоры с и итальянским премьер-министром Джузеппе Конте, в ходе которых подтвердил готовность помочь Италии.

Уже с вечера 22 марта в эту страну из России начали прибывать самолеты с медпомощью. Последний, 15-й борт прибыл туда утром 25 марта.

На воздушных суднах в страну доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Лидия Мисник