Модернизированные БРЭМ задействовали морские пехотинцы на учении в Дагестане

ЦАМТО, 3 апреля. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на учении в Дагестане совершили марш в район восстановления боеспособности, задействовав бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К).

Эвакуацию условно поврежденной военной техники на марше около 10 км в рамках двустороннего ротного тактического учения впервые выполнили машины БРЭМ-К на базе бронетранспортера БТР-80.

Всего на этапе ДРТУ было задействовано порядка 6 машин БРЭМ-К и эвакуировано в учебных целях около 12 ед. ВиВТ.

Справочно:

БРЭМ-К обеспечивает возможность вытаскивания застрявших поврежденных бронемашин с последующей их буксировкой к месту сбора или ремонта. Ремонтная машина защищена от обстрела из стрелкового оружия, вооружена пулеметом с боезапасом 1500 патронов, а также оснащена системой постановки дымовой завесы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.