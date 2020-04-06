Войти
ЦАМТО

Модернизированные БРЭМ задействовали морские пехотинцы на учении в Дагестане

173
0
0
БРЭМ-К
БРЭМ-К на базе бронетранспортера БТР-80.
Источник изображения: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ"

ЦАМТО, 3 апреля. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на учении в Дагестане совершили марш в район восстановления боеспособности, задействовав бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К).

Эвакуацию условно поврежденной военной техники на марше около 10 км в рамках двустороннего ротного тактического учения впервые выполнили машины БРЭМ-К на базе бронетранспортера БТР-80.

Всего на этапе ДРТУ было задействовано порядка 6 машин БРЭМ-К и эвакуировано в учебных целях около 12 ед. ВиВТ.

Справочно:

БРЭМ-К обеспечивает возможность вытаскивания застрявших поврежденных бронемашин с последующей их буксировкой к месту сбора или ремонта. Ремонтная машина защищена от обстрела из стрелкового оружия, вооружена пулеметом с боезапасом 1500 патронов, а также оснащена системой постановки дымовой завесы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БРЭМ-К
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
28.11.2018
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
03.05.2012
Стратегическое направление
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров