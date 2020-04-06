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ЦАМТО

Военная полиция ЮВО впервые применила на учении новейшие пулеметы НСВ "Утес"

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НСВ «Утёс»
НСВ «Утёс» (Индекс ГРАУ — 6П11) — советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 3 апреля. Военнослужащие подразделений военной полиции российской военной базы в Абхазии впервые применили новейший крупнокалиберный пулемет НСВ "Утес" на зенитном станке.

Военные полицейские в ходе учения поразили цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты (БЛА).

На горном полигоне Цабал в ходе сопровождения колонны военной техники военнослужащие подразделения военной полиции базы отразили воздушную атаку. Двигаясь на бронеавтомобиле "Тигр" по сложному рельефу, военные полицейские отработали практические действия со стрельбой по уничтожению низколетящего БЛА "противника", применив недавно поступившие на вооружение крупнокалиберные пулеметы НСВ "Утес".

Пулемет НСВ "Утес" калибра 12,7 мм предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. В качестве боеприпасов пулемета используются патроны с бронебойно-зажигательными Б-32, бронебойно-зажигательными трассирующими БЗТ-44 и зажигательными мгновенного действия МДЗ пулями. Также пулемет применяется военной полицией ЮВО для ведения дополнительной воздушной обороны командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

Уникальность пулемета НСВ "Утес" на зенитном станке заключена в возможности его использования по наземным и воздушным целям одновременно.

Также войсковые подразделения военной полиции базы оснащены современным стрелковым оружием, новейшей военной экипировкой "Колпак", "Черепаха" и спецсредствами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Подразделения военной полиции предназначены для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка внутри воинских частей, сопровождения и охраны колонн военной и специальной техники на полевых выходах и сборах, а также для охраны особых объектов.

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