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Военное обозрение

Замначальника Генштаба ВС РФ, заключённого под арест, отстранили от должности

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Источник изображения: https://rusone.ru/

В связи с помещением под стражу, генерал-полковника Халила Арсланова отстранили от должности заместителя главы Генерального штаба ВС России. Его обвиняют по уголовному делу о мошенничестве.

Такую информацию агентство ТАСС получило от источника, имеющего отношение к правоохранительной системе.

Уволить генерала решили сразу после принятия судом решения о помещении его под стражу по обвинению в уголовном преступлении.

Следствие утверждает, что Арсланов причастен к двум случаям крупных хищений государственных средств. В первом случае генерал-полковником было присвоено 191,5 миллиона рублей, а во втором эпизоде – 6,5 миллиарда. Помимо этого, по информации следователей, глава АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его сообщники при заключении контрактов с Министерством обороны РФ через Арсланова с помощью различных схем существенно завышали цены на продукцию и услуги, получая за них двойную оплату. Действуя таким образом, мошенники нанесли ущерб на 460 миллионов рублей.

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под арестом бывшего замглавы Генштаба на четыре месяца.

Защита просила перевести генерала на домашний арест из-за пандемии коронавируса, но это ходатайство было отклонено, чтобы подсудимый не имел возможности влиять на ход уголовного процесса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Воентелеком
Минoбороны РФ
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