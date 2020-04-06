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ТАСС

Шойгу возглавил наблюдательный совет "Военно-строительной компании"

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В состав набсовета вошли еще шесть человек на пятилетний срок, в частности, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков и первый замминистра финансов Леонид Горнин

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назначен председателем наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" на пятилетний срок. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав набсовета вошли еще шесть человек на такой же срок: первый замминистра финансов Леонид Горнин, начальник экспертного управления президента РФ Владимир Симоненко, замминистра экономического развития Азер Талыбов, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2019 года подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ. Порядок осуществления оборонным ведомством этих полномочий будет определяться правительством РФ.

Согласно указу, компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов. Созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
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