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ТАСС

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания

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Источник изображения: Фото: youtube.com/LabPadre

Он не выдержал теста жидким азотом

ТАСС, 3 апреля. Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США). Трансляцию вел Youtube-канал LabPadre.

Тестируемый экземпляр представлял собой третью версию версию прототипа (SN3) космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс. Для SN3 приготовили программу испытаний как на площадке, так и в полете.

Для начала прототип должны были заполнить жидким азотом, чтобы проверить, как он будет себя вести при характерной для космоса низкой температуре. Однако неудача случилась уже на этом этапе: SN3 разорвало на несколько частей.

Илон Маск в своем твиттере отметил, что причиной неудачи могла быть ошибка в конфигурации испытания.

Это уже третий случай неудачных испытаний прототипов Starship. В феврале аналогичный инцидент произошел с прототипом SN1, а в ноябре прошлого года - с прототипом Mk1.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

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Илон Маск
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