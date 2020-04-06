Войти
Российская газета

Американские БТР М113 оснастили советским оружием во Вьетнаме

214
0
0
Источник изображения: rg.ru

Трофейные американские БТР М113 Вьетнамской народной армии вооружили советским стрелковым оружием.

После поражения и капитуляции марионеточного южновьетнамского режима победителям досталось более 1300 поставленных США бронетранспортеров такого типа.

Часть техники позже подарили странам, которые оказывали Вьетнаму помощь в борьбе с заокеанским агрессором, однако большая часть пошла в общевойсковые соединения ВНА.

"Сто тринадцатый", конечно, значительно уступал имевшимся в войсках "поплавкам" - БТР-50 из СССР, однако выигрывал в сравнении с поставленными из Китая "Тип 63" - эти бронемашины были довольно примитивными, с плохим качеством сборки и крайне невысокой надежностью.

"Американцам" длительное время пришлось воевать с бандформированиями полпотовцев в соседней Камбодже.

За десятки лет эксплуатации имеющийся парк сократился всего до двух сотен. Оставшиеся экземпляры стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Хотя у вьетнамцев имеются запасы крупнокалиберных пулеметов Browning M2 и обычных М60, было решено перевооружить бронетранспортеры советскими НСВ "Утес" и ПКМ.

Огневая мощь также усилена за счет станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 "Копье", способных уничтожать цели осколочными гранатами на дистанции до 4500 метров.

Судя по тому, что М113 постоянно дорабатываются, снимать их с вооружения в обозримом будущем не планируется.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Китай
Россия
США
Продукция
M113 БТР
БТР-50
ПКМ
Похожие новости
09.10.2019
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
17.01.2018
Сдаться на милость богатого
22.06.2016
Ханоев ковчег
02.06.2015
Т-54 и МиГ- 21 Made in China: как скопировать танк по-китайски
22.03.2011
Рассвет в Африке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров