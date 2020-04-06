ВМС Индии могут закупить три российских ДЭПЛ проекта 877

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 "Калуга" во время морского парада в честь Дня ВМФ в Североморске.

ЦАМТО, 3 апреля. ВМС Индии изучают предложение АО "ОСК" по поставке трех отремонтированных дизель-электрических подводных лодок проекта 877 (класс "Кило" по классификации НАТО) из состава ВМФ РФ.

По информации Jane's Defence Weekly, в рамках того же предложения, которое впервые было сделано в декабре 2019 года, ОСК также предложила провести масштабные работы по переоборудованию, сертификации оборудования и продлению сроков эксплуатации на 10 лет трех ДЭПЛ проекта 877ЭКМ ВМС Индии.

Весь пакет, получивший название "три плюс три", по сообщениям, был оценен в 1,8-2,0 млрд. долл. Этот пакет планировалось официально оформить на заседании межправкомиссии России и Индии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое должно было состояться в марте в Гоа, однако было отменено из-за пандемии COVID-19.

Согласно предложению, ВМС Индии должны получить ДЭПЛ класса "Кило" с интервалом в один год, причем первая подлодка будет передана в течение трех лет после подписания соглашения "три плюс три".

Российский флот в настоящее время располагает тремя ДЭПЛ проекта 877 на военно-морской базе в Мурманске, которые имеют тот же возраст, что и флот ДЭПЛ проекта 877ЭКМ ВМС Индии, последние из которых были введены в эксплуатацию в период между 1986 и 2000 гг.

Согласно источникам, восстановление корпусов российских субмарин будет не только "экономичным и быстрым", но и не повлечет за собой никаких дополнительных расходов, связанных с обучением экипажей индийского флота, включая технических специалистов. Также не понадобится создание новой инфраструктуры для ввода в эксплуатацию и обслуживания поставленных подводных лодок.

Предлагаемые ДЭПЛ для переоборудования и продления сроков эксплуатации ВМС Индии – это INS Sindhukirti (б.н. S61), INS Sindhuvijay (б.н. S62) и INS Sindhushastra (б.н. S65). Подлодки были введены в эксплуатацию в 1990, 1991 и 2000 гг., соответственно.

В ВМС Индии отказались официально комментировать Jane's данную информацию, однако некоторые высокопоставленные офицеры заявили, что три предложенных отремонтированных корпуса вполне могут стать ключевым фактором для решения проблемы снижения уровня боевой готовности индийского подводного флота.

Проблемы с недостаточной численностью ДЭПЛ в составе ВМС Индии будут все более обостряться, поскольку подводный флот не ожидает какого-либо значительного пополнения после получения оставшихся четырех из шести ДЭПЛ класса "Скорпен", которые в настоящее время строятся по французской лицензии в Мумбаи и будут переданы в 2022-2023 гг.

Долгосрочная программа стоимостью около 500 млрд. рупий по проекту P75(I), предусматривающая строительство по иностранной лицензии шести подлодок с воздухонезависимой силовой установкой, вряд ли начнется, по крайней мере, еще в течение 4-5 лет, если не больше. Более того, по мнению представителей индийского флота, поставки платформ по проекту P75(I), которые должны были начаться с 2030 года, почти наверняка будут значительно отсрочены, учитывая влияние на экономику COVID-19.

В настоящее время ВМС эксплуатирует 14 ДЭПЛ – на 10 меньше, чем 24 подлодки согласно "Перспективному плану морских сил" (MCPP) на 2012-2027 гг.

Как отмечает Jane's со ссылкой на индийский официальный источник в чине адмирала, российское предложение "три плюс три", предусматривающее продажу трех отремонтированных российских ДЭПЛ и модернизацию трех находящихся в эксплуатации ВМС Индии, коррелируется по своей сути с предложением, сделанным Москвой в начале 2019 года относительно продажи 21 истребителя МиГ-29 на сумму около 850 млн. долл. В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют три эскадрильи МиГ-29.

Общее количество боеготовых эскадрилий ВВС Индии постоянно снижается из-за списания устаревших типов истребителей. Закупка не новых, однако вполне современных модернизированных МиГ-29, могла бы на время решить данную проблему.