Военнослужащие ЮВО в Абхазии впервые на учении использовали новейшие машины РЭМ-КЛ

ЦАМТО, 3 апреля. В Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие автомобильного ремонтного подразделения российской военной базы впервые отработали эвакуацию условно поврежденной техники, используя новейшие ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

По замыслу учения, противник вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения, после чего военнослужащим предстояло провести эвакуацию техники в условиях огневого воздействия.

На полигоне Нагвалоу специалисты с использованием РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" в кратчайшие сроки провели эвакуацию поврежденных машин на полевой сборный пункт восстановления технического состояния.

Также в ходе учения личный состав ремонтного подразделения выполнил нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъемным устройством грузоподъемностью до 3 т, лебедкой и электросваркой, при помощи которых в короткие сроки выполняются транспортировка вышедшей из строя военной техники и ремонтные работы по восстановлению ее боеспособности. В автономном режиме проводится широкий перечень работ по техническому обслуживанию в полевых условиях.

Всего в учении на горном полигоне было задействовано около 20 ед. современной специальной техники. Партия новейших машин РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 поступила в подразделения военной базы ЮВО в прошлом году, сообщает пресс-служба округа.