Российскому Sukhoi Superjet New поменяют шасси

Самолеты Sukhoi Superjet New поменяют зарубежные шасси на российские. Соответствующий тендер «Иркута», предполагающий разработку, изготовление, испытание и поставку прототипов системы шасси за 1,2 миллиарда рублей, размещен на портал госзакупок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исполнитель также обязуется поставлять заказчику комплекс шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet New на условиях соглашения о поставках серийной продукции», — говорится в проекте соглашения.

Агентство отмечает, что на портале госуслуг имеются и другие тендеры «Иркута», касающиеся Sukhoi Superjet New, в частности разработки гидравлической и кислородной систем, системах энерго- и водоснабжения, пассажирских кресел и облицовочных панелей.

Из документации следует, что под Sukhoi Superjet New понимаются все модификации самолетов, разрабатываемых «Гражданскими самолетами Сухого».

В октябре 2019 года компания сообщила об испытаниях самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла.

В июле того же года вице-премьер Юрий Борисов способом повышения конкурентоспособности первого российского ближнемагистрального пассажирского самолета SSJ100 назвал создание собственного силового агрегата взамен российско-французского.