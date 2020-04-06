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Танковая дивизия ЦВО на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М

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Источник изображения: vpk-news.ru

10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

«В марте на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевой машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук», многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором.», - сказал генерал-полковник А.Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что помимо высокой бронезащищенности бортов и кормы, достигнутой использованием противокумулятивных экранов и интегрированных модулей динамической защиты «Реликт» в Т-72Б3М усовершенствована противоминная защита днища и усилена трансмиссия.

Всего в марте 2020 года ЦВО получил около 30 единиц вооружения различной номенклатуры.

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