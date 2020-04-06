Стрелковое оружие из Иордании

Иордания — сравнительно небольшое государство, но здесь налажено серийное производство стрелкового оружия. YouTube-канал TFB TV показал пистолеты, карабины и винтовки компании Jordanian Armaments and Weapon Systems (JAWS).

JAWS является частью Бюро по проектированию и развитию короля Абдаллы II. На мощностях завода производят несколько моделей стрелкового оружия, являющиеся копиями израильских и американских пистолетов и винтовок.

Стрелковое оружие завода JAWS

В частности, на JAWS производят копии пистолетов IWI Jericho 941, M1911, различные модификации карабинов на базе AR-15, а также винтовки M14. Это оружие поставляется в армию Иордании, а также на экспорт.