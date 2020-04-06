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WarSpot

Стрелковое оружие из Иордании

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Источник изображения: warspot.ru

Иордания — сравнительно небольшое государство, но здесь налажено серийное производство стрелкового оружия. YouTube-канал TFB TV показал пистолеты, карабины и винтовки компании Jordanian Armaments and Weapon Systems (JAWS).

JAWS является частью Бюро по проектированию и развитию короля Абдаллы II. На мощностях завода производят несколько моделей стрелкового оружия, являющиеся копиями израильских и американских пистолетов и винтовок.

Стрелковое оружие завода JAWS

В частности, на JAWS производят копии пистолетов IWI Jericho 941, M1911, различные модификации карабинов на базе AR-15, а также винтовки M14. Это оружие поставляется в армию Иордании, а также на экспорт.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
США
Продукция
AR-15
М14
Компании
IWI
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