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Российская газета

Зенитные системы С-300 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Якутии

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Источник изображения: rg.ru

Зона контролируемого средствами ПВО воздушного пространства в российской Арктике существенно увеличилась за счет постановки на боевое дежурство на севере Якутии зенитных ракетных систем С-300. Они, в том числе, будут прикрывать от возможных ударов с неба суда, проходящие по Северному морскому пути.


"Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота "Северный клевер", - сообщили в пресс- службе СФ.

Напомним, что система С-300ПС "Фаворит" предназначена для защиты важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, а также аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения. "Фаворит" поражает самолеты и крылатые ракеты, летящие со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 км. Последние модификации "трехсотки" позволяют уничтожать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет. С-300 может работать в условиях массированного налета авиации противника и в сложной помеховой обстановке.

"Трехсотка" - далеко не единственное средство ПВО, размещенное в российском Заполярье. В конце июля прошлого года на опытно-боевое дежурство там заступил первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Тогда начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга уточнил, что его расчеты вошли в состав Кольского соединения ПВО и будут нести службу по защите воздушного пространства главной базы Северного флота. Он отметил, что, с учетом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, "Панцирь-С" является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение, в том числе малоразмерных воздушных целей.

Тем же летом командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что СФ получил новые комплексы противовоздушной обороны Тор-М2ДТ, готовые эффективно работать в арктической зоне. "Они предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике", - заявил адмирал. Тор-М2ДТ способен уничтожать воздушные цели, в том числе ракеты, на дальности до 15 километров и высоте до 10 км.

Уже несколько лет российское Заполярье прикрывают и зенитные ракетные системы систем С-400 "Триумф". Вместе с "трехсотками" они защищают от воздушно-космического нападения стратегические объекты промышленности, энергетики и транспортные коммуникации Мурманской области, а также пункты базирования сил и войск Северного флота.

Что за оружие "Триумф", можно судить по такому факту. Во время испытаний на полигонах Ашулук и Капустин Яр эта система умудрилась одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой достать объект на высоте 56 километров. Серийные С-400 способны на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей и наводить на них до 72 ракет. Прозванное на Западе Growler - "Ворчун", это средство ПВО может применять, по меньшей мере, семь вариантов ракет. Три из них - 48Н6Е, 48Н6Е2 и 48Н6Е3 - подходят для боевой стрельбы как с "четырехсотки", так и усовершенствованной системы С-300ПМ. Боеприпас с обозначением 48Н6ДМ специально доработан под "Триумф". Управление этими ракетами строится на принципе полуактивного радиолокационного самонаведения с коррекцией. Для С-400 также выпускают два вида интеллектуальных боеприпасов нового поколения - 9М96Е и 9М96Е2. Там используется активное радиолокационное самонаведение. Но дальность полета этих ракет рассчитана всего на 120 километров.

В ноябре прошлого года безопасность судоходства по Северному морскому пути стали обеспечивать еще и береговые ракетные комплексы "Бастион". Ими оснастили тактические группы не только в материковой части российского Заполярья, но и подразделения, размещенные на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.

Этот береговой ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. "Бастион" отлично справится и с одиночными судами неприятеля, а при необходимости может уничтожить его наземные объекты. Причем сделает это даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
EA-18
Tор-М2
Бастион
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
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