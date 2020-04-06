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Российская газета

Армия США заготовит 100 тысяч мешков для жертв COVID-19

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Источник изображения: istock

Министерство Обороны США получило от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) задание подготовить 100 тысяч мешков для погибших от коронавируса. По прогнозам Белого дома, в результате пандемии может погибнуть до 240 тысяч американцев - даже при использовании стратегий смягчения последствий. Если это произойдет, обязанности по обработке тел также лягут на армию, пишет The Drive.

50 тысяч мешков для трупов Пентагон уже отправил FEMA из собственных запасов. Агентство послало 85 трейлеров-рефрижераторов в качестве временных моргов в Нью-Йорк. Самый большой город США стал эпицентром пандемии - по данным на 1 апреля здесь зарегистрировано 45 тысяч заболевших и 1300 погибших (в целом по стране 200 тысяч инфицированных и более 5000 погибших).

Военно-медицинские и вспомогательные части армии США - в том числе Национальная гвардия, - разворачиваются в ряде штатов для оказания помощи гражданским властям в борьбе с коронавирусом. По мере развития событий могут быть сформированы так называемые "подразделения по делам моргов" - проще говоря, похоронные команды. Они займутся сбором информации и образцов ДНК для идентификации останков, консультированием семей погибших и психологической помощью. В состав таких подразделений включены и военные капелланы.


Антон Валагин

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