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Российская газета

Силы Хафтара сбили самолет ПНС в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Подразделения противовоздушной обороны Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара сообщили об уничтожении самолета противника. Как предполагается, был сбит учебно-боевой L-39 Albatros чехословацкого производства.

Сообщается о гибели двух пилотов, которые неудачно катапультировались. В качестве доказательства предъявлен парашют одного из них. В то же время обломки самой крылатой машины пока не продемонстрированы.

По все видимости, это последний исправный летательный аппарат такого типа, находившийся на вооружении военно-воздушных сил так называемого "Правительства национального единства".

Делаются предположения, что "элку" мог сбить стоявший на боевом дежурстве зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", доставленный в эту стану из Объединенных Арабских Эмиратов.

В 70-80-е годы Ливия получила из ЧССР почти две сотни "тридцать девятых".

Причем для этой страны создали модификацию, которая была лучше оптимизирована для решения штурмовых задач по сравнению с другими версиями. Модернизированное прицельное оборудование позволяло применять большее количество авиационных бомб и неуправляемых реактивных снарядов. Также предусматривались контейнеры со спаренными пушками ГШ-23. Такие самолеты активно применялись в ходе военного конфликта в Чаде.

Длительные санкции привели к тому, что парк таких самолетов значительно сократился. После падения режима Муаммара Каддафи уцелевшие экземпляры растащили соперничающие друг с другом группировки.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Словакия
Чад
Продукция
96К6 Панцирь-С1
L-39
ГШ-23
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