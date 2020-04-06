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Российская газета

Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике. Комплексы С-300 будут охранять воздушное пространство Якутии и участок Северного морского пути.

Командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко проверил позиции пусковых комплексов С-300ПС, готовность боевых расчетов к действиям по типовым вводным. До официального заступления за боевое дежурство бойцы несколько недель выполняли свои задачи в режиме опытного.

Вместе с ракетчиками в Якутии служат также расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. Эти подразделения дислоцируются на арктической военной базе Северного флота "Северный клевер" и на побережье моря Лаптевых.

С-300 - зенитные ракетные системы. Предназначены для обороны от объектов воздушно-космического нападения. Они могут поражать баллистические и аэродинамическое цели.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
С-300П
Проекты
Арктика
СФ
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