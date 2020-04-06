На вооружение мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области поступили 152-мм гаубицы "Мста-Б"

ЦАМТО, 3 апреля. Гаубичный дивизион вновь сформированного мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, получил на вооружение 152-мм гаубицы "Мста-Б".

Новые буксируемые орудия артиллеристы освоили в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии в марте текущего года. В настоящее время расчеты гаубиц "Мста-Б" выполняют зачетные стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Гаубица "Мста-Б" предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – до 30 км. Расчет орудия составляет 8 военнослужащих.

Всего с начала года в войска ЮВО поступило более 110 ед. современных видов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.