Одобрена закупка 79 гусеничных бронетранспортеров БТ-3Ф для КМП Индонезии

ЦАМТО, 3 апреля. Власти Индонезии одобрили запрос Минобороны в сумме 4633 млрд. индонез. рупий (280 млн. долл. США) на закупку дополнительной партии плавающих гусеничных бронетранспортеров БТ-3Ф в количестве 79 ед. для КМП страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, запрос одобрен индонезийским межведомственным комитетом, известным как комиссия палаты представителей по обороне, разведке и иностранным делам (Комиссия I).

Согласно документам, предоставленным Jane's источником в ВМС Индонезии, одобренная сумма будет взята из средств на экспортные оборонные кредиты.

Бронетранспортеры БТ-3Ф будут приобретены через АО "Рособоронэкспорт", идет подготовка соответствующей контрактной документации.

Таким образом, общее количество закупленных для Корпуса морской пехоты ВМС Индонезии БТ-3Ф составит 100 ед.

Ранее, в апреле 2019 года, для морской пехоты Индонезии были заказаны в России 21 БТ-3Ф на сумму 67,2 млн. долл., а также третья партия из 22 БМП-3Ф на сумму 108 млн. долл. (17 ед. в 2010 году и 37 ед. в 2013 году). Поставки данных машин ожидаются в 2021-2022 гг.