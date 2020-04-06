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Модернизация глубоководного аппарата «Бестер» завершится к 2021 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

К 2021 году «Канонерский завод» должен завершить ремонт и модернизацию подводного спасательного аппарата Северного флота «АС-36» проекта 18270, шифр «Бестер». Об этом стало известно в ходе рабочего совещания под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Совещание было посвящено ходу ремонта и модернизации глубоководных автономных поисково-спасательных аппаратов проекта 1855 «Приз» и проекта 18270 «Бестер», сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«АС-36», построенный на Нижегородском заводе «Красное Сормово», находится в составе ВМФ с 1994 года. В 2000 году «АС-36» принимал участие в операции по спасению моряков АПЛ «Курск», однако не смог состыковаться с комингс-площадкой.

В 2016 году «Адмиралтейские верфи» завершили строительство аппарата «Бестер-1» усовершенствованного проекта 18271 («АС-40»).

В августе 2017 специалисты конструкторского бюро «Лазурит» (Нижний Новгород) рассказали изданию, что подготовили технический проект глубокой модернизации спасательного глубоководного аппарата «АС-36». По их словам, модернизированная версия получит шифр «Бестер-3».

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Красное Сормово
Минoбороны РФ
Проекты
1855 Приз
СФ
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