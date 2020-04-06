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Военно-промышленный курьер

Военные железнодорожники упреждают лесные пожары

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Источник изображения: vpk-news.ru

В настоящее время представители Минобороны РФ ежедневно выезжают в районы, подверженные возникновению пожаров, для создания минерализованных полос на пожароопасных направлениях вблизи населённых пунктов.

Военные специалисты выполнили работы в трёх районах Республики Хакасия, на данный момент продолжают их рядом с деревней Новокурск Бейского района. Всего военным специалистам предстоит провести работы вблизи 21 населённого пункта Республики Хакасия, сообщает «Красная звезда».

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

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