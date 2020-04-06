Военные железнодорожники упреждают лесные пожары

В настоящее время представители Минобороны РФ ежедневно выезжают в районы, подверженные возникновению пожаров, для создания минерализованных полос на пожароопасных направлениях вблизи населённых пунктов.

Военные специалисты выполнили работы в трёх районах Республики Хакасия, на данный момент продолжают их рядом с деревней Новокурск Бейского района. Всего военным специалистам предстоит провести работы вблизи 21 населённого пункта Республики Хакасия, сообщает «Красная звезда».

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.