Кто победит в «гонке» медицинских вооружений

«Сладкая парочка» — пандемия коронавируса и экономический кризис — подстегнула конкуренцию между странами во всех сферах. И в первую очередь — на рынке медицинского оборудования. Одним из «фронтов» этой войны стал рынок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спрос прыгнул вверх с такой скоростью, что сейчас в мире идет самая настоящая война за аппараты ИВЛ и комплектующие к ним.

Мировые лидеры просчитали ситуацию наперед и поняли: в этой войне победа будет за теми, кто защитит здоровье своего народа, т. е. обеспечит население по максимуму аппаратами ИВЛ. Поэтому, к примеру, Израиль, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, сейчас скупает аппараты ИВЛ, действуя чужими руками через подставные фирмы других стран.

Издание Al-monitor в статье под заголовком «Моссад, секретное оружие Нетаньяху против коронавируса» рассказало о том, как главная спецслужба Израиля приобретает через подставных лиц аппараты ИВЛ по всему миру. Автор по этому поводу иронизирует, что «глава Моссада Йосси Коэн пришел к очень интересному выводу за последние недели: легче „украсть“ информацию о ядерной программе Ирана и переправить в Израиль, чем достать аппараты ИВЛ и доставить в израильские больницы».

А для нас это повод задуматься, потому что налицо пример, когда израильтяне не экономят. И их можно понять — на кону стоят жизни миллионов людей и здоровье нации в целом. Поэтому, как сообщает Al-monitor, сотни агентов Моссада сейчас «обшаривают каждый уголок земного шара в поисках жизненно важного оборудования и технологий». Причем, как отмечает автор, у израильтян нет никакого ограничения по бюджету, потому что руководство Израиля отдало приказ делать «все, что угодно и как угодно», лишь бы обеспечить свою страну защитой от коронавируса.

Спрос, а точнее самый настоящий ажиотаж, привел к тому, что цена на аппараты ИВЛ подскочила на порядки. Впрочем, по состоянию на данный момент, ни ИВЛ, ни комплектующие невозможно купить уже ни за какие деньги. А компании-производители и дилеры на все запросы отвечают: «Звоните в августе - может, тогда будут».

Грянул гром в виде пандемии коронавируса — и оказалось, что мониторы, датчики, сенсоры стали фактически монопольными позициями. Особенно это касается комплектующих, которые производятся в США. Если сами аппараты ИВЛ подорожали в 2-3 раза, то цена на компоненты прыгнула вверх в 20-40 раз. Мониторы, датчики, сенсоры и другие компоненты выросли в цене в 20-40 раз, но их все равно невозможно купить ни за какие деньги!

То есть сложность еще и в том, что неисправные аппараты ИВЛ невозможно элементарно починить, потому что запчасти к ним, говоря армейским языком, «выбыли из строя» — попросту исчезли и их невозможно достать.

Американские производители аппаратов ИВЛ и комплектующих моментально переориентировались на рынки сбыта в США, Израиле и дружественных странах. Поэтому можно сказать, что аппараты ИВЛ стали стратегическим оружием на медицинском фронте, отмечают «Новые Известия».