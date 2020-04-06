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Минобороны Израиля намерено измерять температуру пациентов на расстоянии «лося»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Израиля сотрудничает с двумя китайскими оборонными компаниями над разработкой радиолокационных и электрооптических датчиков для мониторинга показателей жизнеспособности людей и выявления инфицированных Covid-19.

Об этом сообщает ИА UNIAN со сылкой на Janes.

«Данные, такие как пульс, частота дыхания и температура, измеряется дистанционно с использованием комбинации радарных и электрооптических датчиков, что снижает риск инфицирования медиков. Следующим этапом разработки является скрининг и определение приоритетов ухода за пациентами на основе анализа жизненно важных показателей», – говорится в заявлении Минобороны.

Для таких радаров использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей. Система измеряет пульс человека и дыхание на расстоянии 3 м и передает результаты за считанные секунды. В то же время в Минобороны Израиля отмечают, что эти радары будут только предупреждать об имеющихся симптомах, но не будут диагностировать у пациентов Covid-19.

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Страны
Израиль
Китай
Проекты
Медицина
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