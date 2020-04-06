Замминистра обороны РФ проинспектировал стройку инфекционного центра в Нижнем Новгороде

Центр будет сдан уже к 20 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительную площадку инфекционного центра Минобороны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Замминистра прибыл в Нижний Новгород, где на площадке строительства многофункционального медицинского центра проверил ход выполнения работ, а также в режиме видео-конференц-связи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны", - сказали в министерстве.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля. "Этот медцентр будет сдан на 10 дней раньше намеченного срока", - отметили в Минобороны.

Строительство всех 16 медицинских центров ведется с опережением графика. Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены. Оборудование и медицинскую технику привезут и установят в первые восемь из них с 10 по 15 апреля.

Емкость всех лечебных заведений составит 1,6 тыс. мест.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.