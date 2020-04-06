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Модернизация сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске затягивается

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Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Адмиралу Кузнецову" не расчистили место. Сроки модернизации дока для крейсера затягиваются", сроки модернизации дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где идет ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", откладываются минимум на год из-за проблем с подрядчиком - петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство". Работы, необходимые для докования "Адмирала Кузнецова", планируется завершить в мае 2021 года. Объединенная судостроительная корпорация уже грозит подрядчику разрывом контракта. Собеседники "Ъ" в отрасли и эксперты считают, что "Адмирал Кузнецов" будет сдан в лучшем случае в 2023 году.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 2019 год (с) Василий Максимов / Коммерсантъ

Как выяснил "Ъ", срок модернизации дока на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманске (филиал центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) увеличился из-за проблем с подрядчиком. Контракт на 20 млрд руб. был заключен в июле 2019 года с петербургской "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (ИИС; см. "Ъ" от 15 июля 2019 года). Работы планировалось завершить в 2020 году, параллельно выполняя ремонт на "Адмирале Кузнецове", сдать корабль рассчитывали в 2021 году. Но уже в конце 2019 года президент ОСК Алексей Рахманов начал говорить о сдаче крейсера в 2022 году. Дополнительной работы прибавил и пожар, случившийся на корабле в конце 2019 года.

В интервью "Ъ" Алексей Рахманов уже говорил о претензиях к работе подрядчика на 35-м СРЗ, срыве сроков и не исключал вероятности разрыва контракта (см. "Ъ" от 19 декабря 2019 года). "Три гиганта - строительные компании, хорошо известные на российском рынке, от участия в этом рискованном для них проекте отказались. Мы выбрали лучшего из имеющихся",- объяснял он выбор подрядчика. В середине февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск Сбербанка о банкротстве к ИИС, сумма претензий - 925 млн руб. Заседание назначено на 29 апреля.

26 марта портал 47news сообщил со ссылкой на письмо первого вице-президента ОСК Леонида Стругова о том, что ОСК вынуждена инициировать процедуру разрыва договора с ИИС.

Подлинность письма "Ъ" в ОСК не опровергли. Из него следует, что по условиям договора срок разработки рабочей документации по первому этапу - 10 августа 2019 года, а выполнения строительно-монтажных работ (СМР) - 28 ноября 2019 года. При этом по состоянию на 24 марта документация не принята заказчиком из-за неустраненных замечаний, а объем СМР не превышает 15%. ИИС неоднократно предоставляла, но не исполняла "догонные" графики работ, отмечает господин Стругов. Темпы работ не позволят выполнить задачу по докованию "Адмирала Кузнецова" в директивные сроки, говорится в письме.

В ОСК "Ъ" подтвердили, что у подрядчика действительно проблемы, в том числе финансовые. "Тем не менее он взял на себя повышенные обязательства, основная мобилизация техники и персонала для выполнения объемов работ первого этапа строительства произведена. Надеемся на увеличение темпов строительства. Если этого не произойдет, будем инициировать процедуру расторжения договора",- отмечают в корпорации.

Там добавили, что на второй этап строительства планируется выбрать подрядчика на конкурсе после одобрения проектной документации Главгосэкспертизой.

"Объемы строительных работ, необходимые для докования "Адмирала Кузнецова", планируется завершить в мае 2021 года. Это позволит выполнить ремонт крейсера в запланированные сроки",- заключили в ОСК. В Минпромторге и ИИС на запрос "Ъ" не ответили, в Минобороны перенаправили запрос в ОСК.

При этом ряд источников "Ъ" сомневается, что "Адмирал Кузнецов" будет сдан даже в 2022 году. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что после проведения дефектации объем необходимых работ на крейсере увеличился на треть по желанию заказчика. Некоторые системы, которые раньше планировались под освидетельствование, решено отремонтировать. Это увеличит сроки на восемь месяцев от первоначальных графиков, заключает собеседник "Ъ". Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов отмечает: перестройка дока - сложный проект, на такой объем работ потребуется два-три года, поэтому неудивительно, что сейчас сроки увеличиваются. Что касается "Адмирала Кузнецова", то "хорошо, если его сдадут после ремонта в 2023 году".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минпромторг РФ
ОСК
СМР
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
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