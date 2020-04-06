Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной компании SpaceX американского инженера Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Трансляция теста велась на YouTube-канале LabPadre 3 апреля.

Испытания проводились в окрестностях деревни Бока-Чика в Техасе. Прототип лопнул в 2:07 по местному времени (в 10:07 мск). Инцидент произошел во время наддува прототипа жидким азотом, в итоге Starship SN3 разорвало.

В конце февраля при тех же обстоятельствах лопнул второй прототип SpaceX. В ноябре 2019 года Starship Mk1 взорвался во время испытаний на том же полигоне в Бока-Чика. Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. У прототипа оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы испытательной площадки.

SpaceX разрабатывает систему для космических полетов, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Она сможет доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Первый испытательный полет корабля на высоту до 20 км был запланирован на декабрь.