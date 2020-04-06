Правительство Германии одобрило продажу Египту НАПЛ "Тип-209"

ЦАМТО, 3 апреля. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство Германии одобрило выдачу компании ThyssenKrupp Marine Systems лицензии на поставку НАПЛ "Тип-209" ВМС Египта и четырех военных кораблей "Саар-6" ВМС Израиля.

Министр экономики Питер Альтмайер (ХДС) сообщил об этих решениях Федерального совета безопасности комитету по экономике Бундестага 31 марта в письме, доступ к которому получило агентство DPA.

Комитет также одобрил экспорт в Катар произведенных Rheinmetall боеприпасов и взрывателей стоимостью 179 млн. евро, в Пакистан – модернизированного компанией Rheinland Air Service самолета, на Филиппины – 72 ракет компании Diehl Defense.

Компания Rheinland Air Service уже поставила в Пакистан два получивших обозначение RAS-72 "Си Игл" морских патрульных самолета, созданных на базе ATR-72. Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году командование ВМС Пакистана заключило с Rheinland Air Service контракт на проведение модификации двух имеющихся транспортных ATR-72 к версии морского патрульного самолета (MPA). Первый самолет был поставлен ВМС Пакистана в июне 2018 года, а второй – в июле 2019 года.

Египет в прошлом году стал третьим по объему зарубежным заказчиком ПВН немецкого производства, закупив ВиВТ на сумму 802 млн. евро.

Поставка вооружений в Египет подвергается критике из-за ситуации с правами человека в этой стране, а также в связи с участием подразделений ВС Египта в боевых действиях в Йемене (ранее Федеральное правительство Германии запретило экспорт оружия в Саудовскую Аравию, в том числе в связи с боевыми действиями в Йемене).

Левый депутат Бундестага Севим Дагделен подверг резкой критике предоставление разрешения на экспорт ВиВТ в "проблемные страны" и заявил о "необходимости положить конец экспортной политике, которая подпитывает вооруженные конфликты во всем мире".