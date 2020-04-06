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Генассамблея ООН приняла резолюцию по единству в борьбе с коронавирусом

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральной ассамблеей ООН была создана резолюция по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием. Она была принята консенсусом, голосование не проводили.

Об этом сообщила пресс-служба Генассамблеи.

В документе содержится призыв ко всем странам усилить международную кооперацию, чтобы сдержать пандемию, ослабить ее последствия и одержать над ней победу. Для этого необходим всесторонний обмен знаниями, полученным опытом и другой информацией. Резолюция призывает также придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Текст документа подчеркивает ведущую роль ООН в преодолении кризисной ситуации и содержит призыв к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, чтобы он включился в координацию международных усилий на борьбу с пандемией COVID-19.

При этом в резолюции ничего не говорится ни о смягчении или снятии санкций, ни о сворачивании или приостановке вооруженных конфликтов.

Инициаторами создания этого документа стали Норвегия, Швейцария, Гана, Сингапур, Индонезия и Лихтенштейн. Кроме того, соавторами резолюции стали еще 188 государств мира.

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Страны
Индонезия
Лихтенштейн
Норвегия
Сингапуp
Швейцария
Компании
ООН
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