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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году

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Единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Федосеев Лев/ТАСС

ЦАМТО, 3 апреля. Пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Как напоминает агентство, возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.

"Срок передачи корабля флоту остается неизменным – 2022 год", – сказал А.Рахманов.

Глава ОСК отметил, что ущерб в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" составил 500 млн. руб.

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