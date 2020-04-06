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Российская газета

Единственный образец автомата-карабина Калашникова показали на видео

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В 1952 году конструктор Михаил Калашников принял участие в разработке автомата-карабина. Сохранился лишь один образец необычного оружия.

"Само по себе соединение этих двух терминов "автомат" и "карабин" несколько некорректно, так как "автомат" - это и есть автоматический карабин. Однако в разработке оружия такого типа участвовали конструкторские бюро из Ижевска и Коврова", - заявил начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак.

В отличии от классической модели АК-47, автомат-карабин имел более удлиненный ствол до 485 мм, цевье и прицельную линию - до 440 мм. Ударно-спусковой механизм может разбираться, для улучшения кучности в ударно-спусковой механизм введен замедлитель темпа стрельбы. Поворотный затвор имел в передней части упор для удержания его остановом затвора в заднем положении.

Созданный Калашниковым образец проходил испытания и достаточно хорошо себя зарекомендовал. Однако модель, имевшая повышенную дальность и кучность боя, в серию не пошла. Так как к концу 1950-х годов в СССР уже достаточно удачно велась разработка легкого автомата, который должен был заменить как АК, так и самозарядный карабин Симонова. Таким образцом стал 7,62-мм АКМ.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Персоны
Калашников Михаил
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